Мастер-класс по хоккею провели для детей с ОВЗ в Красногорске

Хоккейную команду с участием детей с ограниченными возможностями здоровья создали в Красногорске. Новый проект позволит обучать их и развивать адаптивный спорт в округе.

Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Красногорск Арена». Поучаствовали пять детей, они стали игроками детско-юношеской команды «ZENIT Красногорск» по адаптивному хоккею.

Ребята являются носителями синдрома Дауна или имеют расстройства аутистического спектра и другие ментальные особенности. Занятия адаптируют под них, используя при этом стандартное хоккейное оборудование.

Проект запустили при поддержке главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова и комитета по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

Мастер-классы проводят высококвалифицированные тренеры. Они подготовят ребят к будущим турнирам и участию во Всероссийском фестивале по адаптивным видам спорта.

Отметим, что набор детей в команду продолжается. Присоединиться могут дети с РАС в возрасте от семи лет до 21 года.

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