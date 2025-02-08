Мастер-класс по хоккею для школьников прошел в Опалихе

Воспитанники школы «Красная машина» поучаствовали в тренировке с опытными наставниками в Красногорске. Занятие провели игроки команды Молодежной хоккейной лиги «СКА-Юниор».

Участниками мастер-класса на тренировочной базе «Хоккейный город» стали спортсмены 2018 года рождения.

«Сегодня мы делали базовые упражнения, нацеленные на реализацию моментов. Наша академия не занимается форсированием, мы стараемся не давать большой объем тренировок, а больше заниматься качественно, то есть мы обучаем технически», — отметил тренер по развитию скаут-школы хоккея «Красная машина» Айнарс Подзиньш.

Игроки команды Молодежной хоккейной лиги «Академия „СКА-Юниор“ отработали с младшими товарищами дриблинг, змейку, упражнения на координацию, обыгрыш соперника, отбор шайбы и другие приемы.