Мастер-класс по химии для школьников прошел в библиотеке в Воскресенске

Специализированное профориентационное пространство оборудовали в обновленной библиотеке имени Инны Гофф при участии филиала «ВМУ» концерна «Уралхим». Сотрудники филиала предприятия организовали на презентации интерактивный мастер-класс для юных гостей.

Участники занятия определяли уровень pH растворов с помощью тест-полосок и проверяли прозрачность растворов с использованием цилиндра Снеллена.

Концепция профориентационного пространства посвящена химической тематике и носит девиз «Между нами химия». Помещение оснащено современным оборудованием для практического изучения естественных наук. Филиал «ВМУ» предоставил библиотеке микроскопы, специализированную литературу и демонстрационные материалы.

Заместитель директора филиала по персоналу и социальной политике Яна Агеева отметила, что оснащение профориентационного пространства стало логичным продолжением работы, нацеленной на популяризацию химии среди подрастающего поколения.

«Мы убеждены, что именно с книги начинается путь к знаниям, в том числе и к освоению такой сложной дисциплины, как химия. Мы планируем и дальше развивать наше взаимодействие с библиотекой в рамках просветительских проектов естественно-научной направленности», — сказала Яна Агеева.