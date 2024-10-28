Мастер-класс по греко-римской борьбе провели для детей в Серпухове

В школе № 19 имени Романа Катасонова организовали мастер-класс по греко-римской борьбе бронзового призера олимпийских игр Мингияна Семенова. На занятии побывали воспитанники спортивной школы «Зубренок».

Бронзовый призер олимпийских игр, призер Мира, чемпион Европы, трехкратный чемпион России, Герой Калмыкии Мингиян Семенов провел для детей мастер-класс в серпуховской школе № 19 имени Романа Катасонова. Обучиться мастерству борца пришли воспитанники спортивной школы «Зубренок». Ребята занимаются у тренера Андрея Арсеньева.

Юные спортсмены на занятии узнали основы борьбы, натренировали приемы освобождения от захвата и защиты.

«Уверен, что мастер-класс с олимпийским призером мотивирует ребят на самые высокие результаты, и однажды гимн России прозвучит в честь их победы», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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