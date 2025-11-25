Мастер-класс по гончарному искусству прошел в Воскресенске

Увлекательное занятие провели для участников губернаторского проекта «Активное долголетие». Профессиональные мастера поделились секретами мастерства и дали полезные советы по работе с глиной.

Занятие гончарным делом тренирует не только руки, но и ум, и чувство прекрасного. На мастер-классе каждому помогли раскрыть творческий потенциал.

«Я впервые попробовала работать с глиной и была приятно удивлена результатом. Теперь я понимаю, насколько важно уметь выражать свои эмоции через творчество», — поделилась одна из участниц.

Возможность познакомиться с историей гончарного дела, изучить традиционные техники и современные тенденции в области керамического искусства раз в месяц предоставляет социальный центр «Воскресенский». Занятия посетили уже более 30 человек.

Записаться на занятия можно по телефону 8-496-442-30-09 или прийти лично по адресу: Воскресенск, улица Победы, дом № 30.