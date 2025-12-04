Мастер-класс по голболу провели для студентов колледжа в Балашихе

В Балашихе 3 декабря прошел мастер-класс по голболу, приуроченный к Международному дню инвалидов. Мероприятие для студентов колледжа «Энергия» организовала областная организация Всероссийского общества слепых.

Студенты первого курса узнали об истории и правилах голбола — специального вида спорта для незрячих и слабовидящих спортсменов.

Главной частью встречи стала практика: учащиеся, надев светонепроницаемые очки, попробовали играть специальным мячом со встроенным колокольчиком. Этот опыт позволил им на себе прочувствовать, как ориентируются в игре спортсмены с нарушением зрения.

«Такие мероприятия важны для популяризации инклюзивного спорта среди широкой аудитории, привлечения внимания к проблемам адаптации и интеграции людей с инвалидностью в общество, а также способствуют формированию более толерантного отношения окружающих к людям с особенностями здоровья», — пояснил заведующий структурным подразделением колледжа Александр Карапетьянц.

Мастер-класс дал участникам взможность не только познакомиться с паралимпийским видом спорта, но и глубже понять мир людей с ограниченными возможностями здоровья.