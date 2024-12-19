Мастер-класс по гимнастике для «Активного долголетия» прошел в Химках

Занятие по оздоровительной гимнастике организовали в многофункциональном социальном комплексе «Восход» в Химках. Участие в нем приняли члены клуба «Активное долголетие».

Мастер-класс провел тренер Владимир Плетнев. Он познакомил собравшихся с собственными методиками, полезными для общего здоровья. Пенсионеры научились доступным и действенным техникам, как укрепить тело и получить заряд бодрости.

«Забота о старшем поколении — ответственность всего общества. Наше внимание, уважение и любовь определяют, как каждый человек будет ощущать себя в старости», ­­– поделился муниципальный депутат Глеб Демченко.

Напомним, что клуб «Активное долголетие» в Химках работает по адресу: улица Кирова, строение № 24. Участникам доступны консультации в кабинете здоровья, программы вакцинации и диспансеризации. Также в здании оборудованы кафе, кинозал, музыкальная студия и учебные помещения.

Актуальный график мероприятий и экскурсий для активных пенсионеров доступен на сайте проекта «Активное долголетие».