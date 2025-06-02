Мастер-класс по гавайским танцам пройдет в Раменском парке 7 июня

Жителей и гостей муниципалитета приглашают провести время в Раменском парке. На этой неделе там пройдут разнообразные развлекательные и спортивные мероприятия.

3 июня в 17:05 на площадке «Лира» проведут «Веселые старты» для детей, а в 18:00 начнется творческий вечер «Музыка в парке».

6 июня в 16:00 посетителей парка приглашают на ретро-танцы. В это же время на детской велотрассе начнется интерактивная программа «По страницам сказок». Мастер-класс «Перо поэта» пройдет в 17:10 в творческой мастерской.

Насыщенная программа ждет гостей парка в субботу, 7 июня. В 8:30 на баскетбольной площадке коллектив «Вдохновение» проведет танцевальное занятие. В 10:00 на «Лире» и исторической аллее будут организованы зумба от проекта «Тюнинг тела» и мастер-класс по гавайским танцам от студии «Капилина». В 18:00 в амфитеатре состоятся художественные чтения от молодежного театра «Первопроходцы». Завершится день кинопоказом на «Лире» в 22:00.

8 июня посетителей парка также ждут спортивные эстафеты, творческие мастер-классы и игры для детей.