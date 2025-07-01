Мастер-класс по футболу прошел в Жуковском

В округе прошел мастер-класс по футболу, организованный депутатом Совета депутатов Денисом Козловым. Инициатива направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди молодежи, а также на развитие командного духа и активной гражданской позиции.

Молодогвардейцы приняли участие в мастер-классе, где под руководством тренеров смогли получить новые знания и навыки. Занятие было посвящено изучению тактики игры в футбол, основам дриблинга и технике нанесения ударов по воротам.

«Каждый участник смог попробовать свои силы на поле, а также научиться работать в команде, что является неотъемлемой частью футбольной культуры», — сообщил Денис Козлов.

Участники не только узнали о различных техниках и приемах, но и имели возможность применить полученные знания на практике, оттачивая свои навыки под руководством опытных наставников.