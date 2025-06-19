Мастер-класс по футболу прошел для детей из Егорьевска

В оздоровительном загородном лагере «Ракета», расположенном под Егорьевском, детский футбольный клуб «Витязь» организовал для воспитанников мастер-класс, посвященный футбольному мастерству. Участниками стали дети разных возрастов.

«Подобные тренировки помогают детям не только улучшить физическую форму, но и развить важные социальные навыки, которые пригодятся им не только в спорте, но и в дальнейшей повседневной жизни», — сообщил руководитель клуба Данил Корчинов.

Он добавил, что сам увлечен футболом с дошкольного возраста и теперь стремится передать свой опыт и любовь к игре подрастающему поколению.

Во время тренировки юные футболисты освоили ряд упражнений, разработанных тренерами ДФК «Витязь», и отработали технические элементы. Воспитанникам лагеря преподали несколько уроков футбольного мастерства.