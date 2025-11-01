Мастер-класс по футболу для участников школьной лиги прошел в Чехове

Спортивный урок состоялся в Гимназии № 7. Футболисты клуба «СВОК» Константин Шувалов и Андрей Кочкин провели открытую тренировку.

Профессиональные игроки продемонстрировали практические приемы и тактические элементы, а также поделились опытом с юными спортсменами гимназии № 7 и средней общеобразовательной школы № 9. Участники мероприятия получили ценные рекомендации по технике исполнения игровых элементов, улучшению физической подготовки и командного взаимодействия.

Кроме того, школьники имели возможность непосредственно пообщаться с профессиональными футболистами и задать вопросы, касающиеся дальнейшего спортивного развития.