Мастер-класс по фортепиано прошел в Центральной детской школе искусств в Химках

10 июня в Центральной детской школе искусств Химок состоялся мастер-класс для юных пианистов, который провела преподаватель Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке Оксана Корнильева. В творческой встрече приняли участие учащиеся и педагоги фортепианных отделов, а также директор школы, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Инна Монастырская выразила искреннюю благодарность Оксане Корнильевой за глубокий и содержательный мастер-класс, отметив, что сегодня говорили о фундаменте — воспитании слуха и музыкальности ребенка с первых занятий, о правильной постановке руки. Это та база, без которой профессиональная жизнь пианиста будет тернистой. Очень важно, что дети и преподаватели имеют возможность получать знания из первых рук от мастеров такого уровня.

Оксана Корнильева — признанный эксперт в области фортепианной педагогики — щедро делилась с химчанами многолетним опытом. Основной акцент был сделан на подготовке юных пианистов к дальнейшему творческому росту. Участники детально разобрали технические аспекты постановки рук, позволяющие избежать зажатости и раскрыть полноту звучания инструмента. Особое внимание уделили подбору репертуара: по словам эксперта, правильно выбранное произведение должно соответствовать техническим возможностям ученика и способствовать его эмоциональному развитию.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов подчеркнул, что Химки всегда славились сильной образовательной базой, а привлечение экспертов из ведущих вузов подтверждает статус флагмана творческого образования. Поддержка молодых дарований и повышение квалификации педагогов — это инвестиция в будущее культуры. Проведение мастер-классов с участием выдающихся деятелей искусств в ЦДШИ — добрая традиция. Муниципальный депутат Наталья Каныгина отметила, что это позволяет образовательному учреждению сохранять лидирующие позиции в рейтинге лучших школ России.