Мастер-класс по флорболу для детей прошел в Лобне

Обучающее занятие по хоккею с мячом провели для воспитанников коррекционной школы в Лобне. Ребят обучили выполнять упражнения. Также они поучаствовали в матче по флорболу.

Мастер-класс провела тренер флорбольного клуба «Нева» из Санкт-Петербурга. Она организовала для детей разминку.

Затем ребята выполнили четыре упражнения на владение мячом, поделились на команды и провели матч. По словам организаторов, такие тренировки помогают улучшать здоровье детей и координацию движений, а также укреплять мышцы.

Инвентарь для занятия приобрели совместно с администрацией Лобни подрядчики по содержанию дорог, управляющие компании «Домовладение» и «Смарт», а также Управления по работе с территориями и МосОблЕИРЦ.

Отметим, что флорбол или хоккей с мячом — это командный вид спорта, ставший популярным в мире в 1980-х годах.