Мастер-класс по фигурному катанию прошел в центральном парке Лобни

Фигуристы Центра физической культуры и спорта провели показательные выступления в Лобне. Они также организовали мастер-класс для всех желающих.

Жителям показали и рассказали, как правильно выполнять базовые элементы фигурного катания. Объяснили, как правильно и безопасно стоять на коньках и передвигаться по льду.

Кроме того, на главном катке города провели физкультминутку, в которой также могли поучаствовать все желающие. Гостей парка угощали горячим чаем со сладостями.

Посетители катка могли поучаствовать в мастер-классе по росписи гипсовых фигурок и новогодних домиков, изготовив авторские оригинальные изделия.

Отметим, что в 2024 году в центральном парке культуры и отдыха Лобни провели масштабную реконструкцию. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» и федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».