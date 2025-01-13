Мастер-класс по фигурному катанию пройдет в ЦПКиО в Лобне 18 января

Жителей и гостей муниципалитета приглашают посетить городские парки. На текущей неделе здесь будут проходить спортивные и развлекательные мероприятия.

13 января в Центральном парке культуры и отдыха состоятся занятия в студии вокала. 14 января пройдет тренировка секции ориентирования с Александром Черноусовым. 15 января можно поучаствовать в творческих мастер-классах и поиграть в настольные игры.

17 января также пройдут занятия в вокальной студии и скандинавская ходьба с Еленой Александровой. В парке «Киово» в этот день проведут квест «Мафия», творческий мастер-класс и занятия по игре на гитаре.

18 января утром в ЦПКиО состоится традиционный забег проекта «Пять верст». На катке в этот день в 12:30 проведут мастер-класс по фигурному катанию. Гостей парка также ждут анимационная танцевально-игровая программа и показательные выступления юных фигуристов. 19 января в 13:20 на катке в Центральном парке пройдет интерактивная анимационная программа «Танцуем на коньках».