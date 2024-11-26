Мастер-класс по фехтованию провели для школьников из гимназии № 23 в Химках
Старшеклассники из гимназии № 23 городского округа Химки освоили азы фехтования. Спортивное событие приурочили ко дню рождения выдающегося рапириста Ильгара Мамедова.
Именитый спортсмен и тренер Ильгар Яшар Оглы Мамедов родился 15 ноября 1965 года. Фехтовальщик ни раз доказывал свои профессионализм на крупнейших соревнованиях. Он многократный чемпион России и Советского Союза, двукратный обладатель олимпийского золота, четырехкратный победитель Кубка Европы и чемпион мира.
«Под руководством Ильгара Мамедова уже не первый год команда опытных специалистов воспитывает будущих чемпионов России, которые регулярно показывают высочайшие результаты на различных соревнованиях. Что еще раз подчеркивает: единство поколений способствует достижению успеха!» — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.
Участникам мастер-класса рассказали о достижениях Ильгара Мамедова и его весомом вкладе в развитие фехтования в России. Присутствующим на мероприятии спортсменам, отличившимся на региональных соревнованиях, вручили награды.
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