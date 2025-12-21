Мастер-класс по елочным игрушкам прошел в Химках

В Химках организовали тематическое занятие для детей. Оно состоялось в рамках проекта «Мастерские Деда Мороза».

Помогали детям волонтеры и сторонники партии «Единая Россия». На фоне играли новогодние песни из отечественных мультфильмов. Также каждый мог поучаствовать в памятной фотосессии в тематических декорациях.

«Подобные мероприятия необходимо проводить для детей, чтобы подарить им то самое ощущение праздника и наполнить их жизнь волшебством. Волонтеры вместе с детьми сделали уникальные елочные игрушки, а также вложили свою заботу и веру в то, что чудеса начинаются с человеческого тепла», — сказала депутат Химок Юлия Мамай.

Одной из участниц мастер-класса стала юная поэтесса Полина Дудко из Уфы. Она известна своими стихотворениями о войне и является обладательницей медали «За помощь СВО».

«Бойцам в зоне специальной военной операции важна моральная поддержка со стороны мирного населения, особенно детей. Исполнение стихов и песен о боевых действиях помогает им не сдаваться, дает силы сражаться до конца», — добавил муниципальный депутат Артур Каримов.

Отметим, что сейчас в Химках проходит патриотическая программа «Успех V единстве поколений». Для жителей организовали свыше 1800 различных мероприятий.