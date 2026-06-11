Мастер-класс по дворовым играм провели в Воскресенске

В рамках проекта «Лето в Подмосковье» на площади ДК «Юбилейный» для ребят из детского лагеря дневного пребывания «Непоседы» МОУ «СОШ „Вектор“ прошел мастер-класс по дворовым играм „Час веселых затей“. Ведущая напомнила детям о замечательных играх: „крестики-нолики“, „лабиринт“ и „рыбалка“.

Оказалось, что в простых «крестиках-ноликах» скрывается настоящая стратегия, деревянная «рыбалка» требует не меньше ловкости, чем настоящая, а «лабиринт», по которому нужно было провести мячик, отлично сплотил ребят в дружные команды. На мастер-классе дети смастерили бумажные самолетики и запустили свои изделия, радуясь, когда чей-то самолетик улетал дальше всех. Такие мероприятия полезны для подрастающего поколения: они дарят живое общение и воспитывают командный дух. «Час веселых затей» пролетел незаметно, а воспоминания останутся на все лето.