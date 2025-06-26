Мастер-класс по дрессировке собак прошел в Солнечногорске

Солнечногорское отделение «Молодой Гвардии» вместе с Молодежным центром «Возрождение» и клубом «Веселый хвост», организовали открытый мастер-класс по дрессировке собак под названием «В гостях у Ромы». Мероприятие состоялось на специальной площадке у озера Сенеж.

Профессиональный кинолог Мария провела мастер-класс, где поделилась основами воспитания собак. Она отметила, что занятия по послушанию можно начинать уже с полуторамесячного возраста, при этом ключевыми факторами являются регулярность и терпение.

Основное внимание на занятии уделили развитию взаимопонимания между хозяином и питомцем, что является основой для успешной дрессировки. Участники проходили трассу с нормативами, выполняя команды «сидеть», «лежать», «выдержка», а также различные повороты и развороты. Также собравшиеся обсудили важные темы, такие как «собака тянет поводок», «поедание с земли» и «доминирование».

«Мастер-классы по дрессировке помогают не только научить питомцев основам послушания, но и формируют ответственное отношение к животным. Видим большой интерес со стороны горожан и будем продолжать эту традицию», — рассказал директор Молодежного центра «Возрождение» Евгений Кузнецов.

Подобные мероприятия проводятся ежегодно в летний период, и участвовать могут все желающие, независимо от возраста или породы своих собак.