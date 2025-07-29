Мастер-класс по декупажу для мам детей с ОВЗ прошел в Лосино-Петровском

Организаторами благотворительного мероприятия стали волонтеры добровольческого движения корги-отряд «Маруся и друзья». В мастер-классе участвовали матери подопечных отделения «Лосенок» комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Королевский».
Волонтеры представили мамам особенных детей ценную возможность отдохнуть от бытовых проблем и заняться творчеством. Участницы мастер-класса изготовили под руководством опытного наставника трогательные подарки для себя и близких — декупажные шкатулки «Мамин сундучок». Женщины вложили в свои работы тепло, любовь и творческую фантазию. Яркая поделка станет интересным украшением интерьера.
«Благодарим всех, кто принял участие в мастер-классе, несмотря на непогоду и сильную грозу. Огромное спасибо нашей замечательной Лене Капитоновой за подготовку реквизита, организацию и проведение занятия», — сказал почетный президент корги-отряда «Маруся и друзья» Леонид Киселев.
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