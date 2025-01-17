Мастер-класс по чичковскому плетению прошел в Воскресенске

В Воскресенске в Центральной библиотеке имени Инны Гофф прошел мастер-класс по чичковскому плетению. Его провела опытная мастерица Милана Зарубина.
Мастер-класс «Горница чудес» прошел в клубе «Кудесница». Его посвятили старинной технике — чичковскому плетению. Технология была выявлена в начале 2000-х годов в Иркутской области и занесена в федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Она получила свое название благодаря дереву в деревне Чичково.
Милана Зарубина рассказала об истории промысла, показала узоры и научила технике плетения круглого коврика. В его основе — полотняное переплетение тряпичных дранок. Участницы старательно освоили ремесло.
Правительство выделит 240 миллионов рублей жителям Белгородской области
Каратисты из Лобни вошли в состав сборной России
«Играет не за Россию». Погоню Овечкина за рекордом Гретцки оценили в руководстве НХЛ
Столичные производители электроники расширили ассортимент и увеличили выпуск продукции
В Кремле заявили об огромной поддержке Путина среди россиян
Около 900 выставок проведут в библиотеках Подмосковья в 2025 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте