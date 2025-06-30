Мастер-класс по боксу прошел в реабилитационном центре в Домодедове

Мастер-класс прошел для подопечных реабилитационного центра «Трезвый город» в Домодедове. В нем приняли участие люди, которые борются с зависимостями.

Мастер-класс стал частью программы ресоциализации для людей, восстановившихся от зависимости. Участники узнали новое о себе и восстановили утраченные навыки, используя бокс как терапевтический метод.

«Когда ты бьешь по груше, ты все негативные эмоции туда выкладываешь. Когда ты сильно и интенсивно занимаешься, у тебя на гормональном уровне идет выброс. Дофаминовая система работает и эндорфиновая. Ты после тренировки чувствуешь себя хорошо», — отметил клинический психолог центра Эдуард Шамсутдинов.

Во время занятия участники поделились друг с другом эмоциями.

«У нас новая локация, ребятам очень понравилось. Была сегодня очень жесткая тренировка, которая принесет свои плоды. Мы надеемся увидеть после этой тренировки ребят в нашем зале, чтобы они занимались», — сказал руководитель консультационного центра Александр Гаджиев.

Подопечный Дмитрий провел 10 лет в зависимости. Впервые он столкнулся с наркотиками в 18 лет. Он обратился за помощью, когда его жизнь разрушилась. Теперь Дмитрий три месяца находится в трезвости и хочет помочь другим. Этот мастер-класс стал для него еще одним шагом к восстановлению.

«Знал бы все сложности пути обратно к жизни, никогда бы не притронулся», — с сожалением добавляет он.

Центр планирует провести лагерь трезвости, что подтверждает терапевтический эффект таких мероприятий, как показал опыт минувшего года.