Мастер-класс по боксу ко Дню силовых видов спорта прошел в Можайске

Во Дворце спорта «Багратион» состоялось патриотическое спортивное мероприятие, посвященное героям специальной военной операции. Мастер-класс по боксу, приуроченный ко Дню силовых видов спорта, собрал юных спортсменов и их наставников.

Юных можайских спортсменов приветствовали ветеран СВО Роман Гомыляев и социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова. Ветеран боевых действий, ранее занимавшийся пауэрлифтингом, после ранения и установки протеза вновь вернулся к своему любимому виду спорта.

«Этой открытой тренировкой мы хотим показать, что пока герои специальной военной операции на передовой защищают нашу страну, они могут быть спокойны за тыл. Наши тренеры ответственно подходят к воспитанию подрастающего поколения, прививая ему правильные ценности. В планах — и дальше проводить подобные тренировки по другим видам спорта», — отметил начальник отдела физической культуры и спорта Максим Башаев.

Каждому участнику мастер-класса были вручены благодарственные письма, подписанные Романом Гомыляевым.

Мероприятие стало значимым событием для всех участников, вдохновляя их на дальнейшие достижения в спорте и жизни.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».