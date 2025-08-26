Мастер-класс по безопасности на воде для юных туристов прошел в Дмитрове

На Синьковской плотине в Дмитровском округе прошел мастер-класс по безопасности на воде для воспитанников туристического клуба «Горизонт». Ребята ознакомились с современными спасательными средствами, их назначением и правилами применения.

Туристы научились правильно раскладывать спасательные веревки, освоили технику броска Александрова и передачу спасательного круга в условную зону чрезвычайной ситуации на воде.

Это первый мастер-класс в рамках программы подготовки. Для воспитанников проведут несколько занятий, направленных на закрепление навыков и отработку действий в нештатных ситуациях.

«Подобные уроки бесценны. Уверен, эти навыки помогут ребятам не только в походах, но и в жизни, воспитают ответственность за себя и окружающих и готовность прийти на помощь тому, кто в беде», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Отметим, школьный туристский клуб «Горизонт» регулярно демонстрирует высокие результаты на муниципальных и региональных соревнованиях. В прошлом году клуб удостоили гранта в рамках конкурса «Индекс мечтателя» от Федерального агентства по делам молодежи.