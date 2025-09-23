Мастер-класс по бальным танцам пройдет в парке в Лосино-Петровском

Фото: Сцена в парке культуры и отдыха «Свердловский» в Лосино-Петровском округе / Медиасток.рф

Жителей и гостей Лосино-Петровского округа приглашают провести досуг в парках. На текущей неделе там проведут бесплатные спортивные и развлекательные мероприятия.

Во вторник, 23 сентября, в 17:00 в Свердловском парке стартует спортивный забег, в котором могут принять участие все желающие.

В четверг, 25 сентября, в Свердловском парке в 17:00 начнется игровая программа, в 17:30 — спортивно-игровая программа, а в 18:00 можно будет поиграть в настольные игры.

В субботу, 27 сентября, в Лосино-Петровском парке в 15:00 проведут игровую программу, в 15:30 — спортивно-игровую программу, а в 16:00 посетителей ждет интересная викторина.

В воскресенье, 28 сентября, в 18:00 в Лосино-Петровском парке состоится мастер-класс по спортивно-бальным танцам.