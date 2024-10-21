Мастер-класс по арт-терапии провели для семей бойцов СВО в Лобне

Встреча главы Лобни Анны Кротовой с родными участников специальной военной операции прошла в художественной галерее. В рамках мероприятия с детьми и взрослыми провели творческое занятие.

Руководитель муниципалитета на организованном для жен бойцов чаепитии узнала, чем живут их семьи, с какими проблемами сталкиваются, а также рассказала женщинам о планах развития Лобни.

Для участников встречи прошел мастер-класс по арт-терапии — их обучали, как избавиться от волнений и тревог с помощью занятия изобразительным искусством. Детей военнослужащих ждал и еще один сюрприз от Анны Кротовой. Они получили бесплатные билеты на аттракцион в центральном парке.

Встречи главы городского округа с семьями участников СВО проходят в Лобне постоянно. Анна Кротова отметила, что власти города оказывают им всю необходимую помощь. Родных бойцов СВО также стараются поддерживать депутаты и члены общественных организаций. «Близкие бойцов это видят и ценят», — подчеркнула руководитель муниципалитета.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».