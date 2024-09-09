Мастер-класс по архитектурной живописи прошел в музее Серпухова

Художник Кирилл Назаров провел мастер-класс по архитектурной живопичи на летней сцене музея Серпухова. Участники нарисовали один из главных символов города.

Мероприятие провели ко Дню 685-летия Серпухова. Гости мастер-класса нарисовали Высоцкий монастырь под руководством художника Кирилла Назарова.

Отметим, что накануне Кирилл Назаров рисовал сидя в корзине на высоте 20 метров над землей, готовясь к выставке «Три взгляда на город».

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