Мастер-класс по акварельной живописи пройдет в Серпухове 21 ноября

Во дворце торжеств «Центральный» в Серпухове 21 ноября в 10:00 состоится мероприятие для всех желающих погрузиться в мир акварельного искусства. Молодежный центр «Молодость» приглашает на ART-завтрак «Мамиго время» и мастер-класс, приуроченный ко Дню матери.

На мастер-классе участницы смогут познакомиться с основами акварельной живописи под руководством талантливого преподавателя — Инги Назаровой. Она является опытным фотографом, художником, портретистом и шаржистом, что гарантирует увлекательное и познавательное занятие.

В программе мастер-класса изучение основных техник акварельной живописи, правила смешивания и работы с красками и создание натюрморта с помощью акварели. Для участия не требуется никаких предварительных знаний или опыта в области акварельной живописи. Все необходимые материалы будут предоставлены организаторами.

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