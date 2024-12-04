Мастер-класс по 3D-технологиям в хирургии прошел в онкодиспансере Подмосковья

Мастер-класс по хирургии с использованием эндоскопической 3D-системы прошел в подмосковном онкодиспансере. Его провел доктор медицинских наук заведующий отделением онкоурологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова Сергей Рева.
В ходе мастер-класса провели лапароскопическую операцию с использованием 3D-технологий. Оборудование обладает функцией объемной визуализации и дает высокое качество изображения. Благодаря этому врачи могут увидеть мельчайшие детали и работать эффективнее.
«Точность движений и манипуляций при работе с самыми деликатными структурами и тканями обеспечила проведение операции с минимальной кровопотерей для пациента», — рассказал заведующий отделением онкоурологии № 3 онкодиспансера Владимир Шаповалов.
В Московском областном онкологическом диспансере оказывают современную помощь больным, в том числе хирургическую. химиотерапевтическую, радиотерапевтическую и паллиативную.
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