Мастер-класс от звезд хоккея прошел в Ледовом дворце «Арена Балашиха»

В ледовом дворце «Арена Балашиха» состоялся мастер-класс для юных хоккеистов. Провели его игроки КХЛ — нападающий ХК «Спартак» Данил Пивчулин и защитник ХК «Спартак» Даниил Орлов. Оба спортсмена — выпускники спортивной школы «Олимпиец» в Балашихе.

Мероприятие началось с приветствия и инструктажа. Открыл занятие заслуженный мастер спорта СССР Юрий Ляпкин. Он поблагодарил спортсменов за визит в родную школу и желание провести время с юными игроками. По мнению Ляпкина, мастер-класс от спортсменов такого высокого уровня поможет мальчишкам набраться качественного опыта.

Данил Пивчулин отметил, что ему запоминается теплая атмосфера и позитив каждого мастер-класса. Ему особенно нравится вовлеченность детей в тренировочный процесс и их желание научиться новому.

Даниил Орлов также поделился своими впечатлениями. Он подчеркнул важность дисциплины в хоккее и показал детям, как работать в защите. Орлов отметил, что с игроками всегда нужно быть на одной волне.

Мастер-класс оставил яркие впечатления у всех участников. Юные хоккеисты получили ценные советы от профессионалов, а спортсмены смогли поделиться опытом и вдохновить новое поколение игроков.