Мастер-класс для будущих управленцев провели в администрации Дубны

В выездном семинаре участвовали студенты кафедры государственного и муниципального управления университета «Дубна». Молодые люди пообщались с руководителями наукограда и получили ответы на интересующие их вопросы.

Студентам рассказали о городских проектах, задачах, которые предстоит решить в ближайшее время и трудностях, поджидающих управленцев в их деятельности. Глава городского округа Максим Тихомиров посоветовал молодежи мыслить стратегически.

Он рассказал, что при создании университета в первую очередь думали о будущем наукограда. В 90-е года это решение казалось сложным — проще было отдать помещение под офисы. «Сегодня руководители предприятий понимают, что без этого не было бы развития города», — отметил руководитель муниципалитета

Глава окружного совета депутатов Александр Руденко подчеркнул, что решения, которые находит Дубна, представляют интерес для всей России, поскольку вопросы у муниципалитетов во многом похожи. Поэтому будущим управленцам важно понимать, как эти вопросы профессионально решаются в наукограде.

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