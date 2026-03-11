Мастер-класс от чемпиона России по футболу прошел в Химках

Мероприятие с участием Константина Маевского состоялось в спортивном комплексе «Родина». Он провел открытую тренировку для начинающих спортсменов округа.

На счету заслуженного мастера спорта — шесть чемпионских титулов России и победа в Кубке УЕФА. Константин выступал за московские клубы «Динамо» и ЦСКА, а также за сборную России по мини-футболу.

Под руководством звездного наставника ребята отрабатывали дриблинг, учились ловко обходить соперников, выполняли упражнения на координацию и били по воротам с разворота, пытаясь повторить фирменный прием мастера. Особое внимание уделили игровым ситуациям, максимально приближенным к реальному матчу.

Мастер-класс запомнился не только спортивными упражнениями. Константин Маевский уделил время душевному разговору: рассказал о своем пути — от первых шагов на поле до получения Кубка. Юные спортсмены внимательно слушали истории о победах и поражениях, узнавали, как преодолевать трудности и закалять характер.

Как отметил депутат округа Артур Каримов, такие встречи играют важную роль в развитии спорта в муниципалитете. Они вдохновляют молодых спортсменов и дают им возможность учиться у настоящих мастеров своего дела.

Футзал, который практиковали ребята на тренировке, отличается высокой интенсивностью и особым вниманием к технике владения мячом. Этот вид спорта считается отличной школой для тех, кто мечтает о большом футболе.