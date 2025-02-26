Мастер-класс о секретах макияжа и стиля провели для участниц проекта «Богородская леди»

Опытные стилисты и наставники проекта рассказали об особенностях по уходу за собой, показали основы макияжа, а также подобрали для каждой участницы стиль и образ. Также рассказали, чем отличается вечерний макияж от повседневного, что такое базовый гардероб, как правильно одеться на собеседование и первое свидание.

Второй поток социального проекта «Богородская леди» стартовал в муниципалитете в феврале. Его организовала Общественная палата при поддержке Союза промышленников и предпринимателей, совета депутатов и администрации округа. В течение полутора месяцев 10 участниц в возрасте от 13 до 16 лет пройдут обучение у профессионалов. В этом году организаторы подготовили еще более интересную программу для финалисток. В программе — мастер-классы по этикету, основам стиля и макияжа, ораторское мастерство, классическое дефиле и фотопозирование, постановка целей, а также консультации по профориентированию.

После обучения, в финале, который состоится в Московском областном театре драмы и комедии, определят ту девушку, которая будет с гордостью носить титул юной «Богородской леди».