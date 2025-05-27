Мастер-класс ко Дню славянской письменности прошел в музее в Звенигороде

Интерактивное занятие «Славянские буквы и звери диковинные» в Звенигородском музее Одинцовского округа стало путешествием в мир древних рукописей и уникальных иллюстраций. Участники мероприятия познакомились с богатой историей русского лубка — яркого и выразительного вида народного искусства, а также узнали о зарождении печатного дела в России.

Особое внимание на мастер-классе уделили вкладу святых Кирилла и Мефодия в развитие славянской письменности, а также работе первой российской типографии, основанной Иваном Федоровым. Собравшимся рассказали, как технически создавали первые издания и иллюстрации к ним, какие темы доминировали в литературе того времени.

Кроме теоретической части, участники самостоятельно попробовали себя в роли печатников XVII века. Они изготовили собственные лубочные картинки, используя оригинальные липовые доски и методы того времени. В завершение мастер-класса каждый участник забрал домой свой тираж — маленький «Лубочный бестиарий» с мифическими существами и причудливыми животными.