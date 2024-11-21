Сегодня 16:16 Мастер-класс ко Дню рождения Деда Мороза провели в Лосино-Петровском Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский
В городской библиотеке в Лосино-Петровском провели познавательный час ко Дню рождения Деда Мороза. Дети изготовили поделки и познакомились с книгами о главном волшебнике.
Считается, что Дед Мороз родился 18 ноября в Великом Устюге. Именно этот город считают вотчиной главного волшебника. К этой дате в библиотеке провели для детей познавательный час «С днем рождения, Дедушка!». Ребята узнали об истории праздника, его традициях, приняли участие в мастер-классе и смастерили новогоднюю поделку.
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