Мастер-класс ко Дню рождения Деда Мороза провели в Лосино-Петровском

В городской библиотеке в Лосино-Петровском провели познавательный час ко Дню рождения Деда Мороза. Дети изготовили поделки и познакомились с книгами о главном волшебнике.

Считается, что Дед Мороз родился 18 ноября в Великом Устюге. Именно этот город считают вотчиной главного волшебника. К этой дате в библиотеке провели для детей познавательный час «С днем рождения, Дедушка!». Ребята узнали об истории праздника, его традициях, приняли участие в мастер-классе и смастерили новогоднюю поделку.

Узнать о ближайших мероприятиях можно на портале Библиотеки Подмосковья или в приложении Мое Подмосковье.

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