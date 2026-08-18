Мастер-класс ко Дню народной игрушки проведут в Одинцове

23 августа в Одинцовском историко-краеведческом музее состоится творческий мастер-класс по изготовлению традиционного коня из мочала. Начало занятия — в 12:00, принять участие приглашают детей от восьми до 14 лет.

Перед началом работы ребятам расскажут о русской народной игрушке и познакомят с историей мочала — природного материала, который наши предки использовали в быту. Участники узнают, как заготавливали мочало и почему оно хорошо подходит для создания игрушек. Затем каждый сможет своими руками сделать фигурку коня. У поделки будут пушистые грива и хвост, а готовую работу можно будет забрать с собой.

Мастер-класс приурочен ко Дню народной игрушки, который отмечают 24 августа. Дата связана с днем рождения Николая Бартрама — художника, исследователя и коллекционера игрушек. Именно он основал первый в России Государственный музей игрушки в Сергиевом Посаде.

Записаться на мастер-класс и уточнить подробности можно по телефону +7 495 593-54-21.