Мастер-класс ко Дню космонавтики прошел в Звенигороде

На языке программирования дети создали персонажа, посадили героя в ракету и отправили на Луну. В работе они использовали программу Scratch Junior.

«На уроке побывали ребята от шести до 14 лет. С помощью данной программы обычно создают анимацию и игры», — рассказал один из IT-наставников Денис Налетов.

Отделение IT-школы открылось в Звенигороде два года назад. Занятия проходят в культурном центре имени Любови Орловой. В центре детей учат монтировать ролики, рисовать мультфильмы. Ребята любят занятия по кибербезопасности. Они легко усваивают знания в формате игр. С 15 лет выпускники могут пойти учиться дальше. Самым способным предлагают осваивать IT- технологии.