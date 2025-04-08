Мастер-класс ко Дню космонавтики прошел в Звенигороде

На мероприятии опытные наставники научили ребят создавать анимацию. Сюжет занятия назывался «Запуск ракеты в космос».
На языке программирования дети создали персонажа, посадили героя в ракету и отправили на Луну. В работе они использовали программу Scratch Junior.
«На уроке побывали ребята от шести до 14 лет. С помощью данной программы обычно создают анимацию и игры», — рассказал один из IT-наставников Денис Налетов.
Отделение IT-школы открылось в Звенигороде два года назад. Занятия проходят в культурном центре имени Любови Орловой. В центре детей учат монтировать ролики, рисовать мультфильмы. Ребята любят занятия по кибербезопасности. Они легко усваивают знания в формате игр. С 15 лет выпускники могут пойти учиться дальше. Самым способным предлагают осваивать IT- технологии.
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