Мастер-класс ко Дню кинолога пройдет в библиотеке Чехова 21 июня

Дрессированные собаки продемонстрируют свои таланты в центральной библиотеке Чехова. В эту субботу там пройдет тематическая программа. Приурочена она будет ко всемирному празднику — Дню кинолога.

Начальник центра кинологической службы ОМВД России по муниципальному округу Чехов, майор полиции Татьяна Билалутдинова, а также юные кинологи учебно-дрессировочной площадки «Каштанка» расскажут гостям об особенностях дрессировочного процесса и познакомят их со своими четвероногими напарниками.

Помимо этого, посетители узнают, когда в России появилась кинологическая служба, как правильно воспитать собаку, сколько времени требуется для дрессировки, как животные помогает творческому развитию хозяина. Также гости смогут задать все интересующие вопросы и получить на них ответы.

Мероприятие состоится 21 июня в 18:00 по адресу: улица Лопасненская, дом № 10. Вход свободный.