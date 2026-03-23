Мастер-класс к 96-летию Московского авиационного института провели в Химках

В Химках прошло мероприятие, посвященное 96-летию Московского авиационного института. Для гостей организовали мастер-класс по авиамоделированию.

Детям, педагогам и представителям общественности рассказали об истории института, его вкладе в развитие авиации и космонавтики. На мастер-классе ребята узнали новые факты и сами попробовали собрать модели летательных аппаратов.

«МАИ — это символ инженерной мысли и научного прогресса нашей страны. Сегодня особенно важно сохранять преемственность поколений, чтобы молодежь не просто знала историю, но и чувствовала свою причастность к будущему отечественной науки и технологий», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Практическая часть вызвала у ребят особый интерес. Работа с моделями помогла им лучше понять основы аэродинамики и увидеть, как теоретические знания помогают строить реальные конструкции.

«Очень важно создавать для детей такие условия, в которых обучение становится увлекательным и живым процессом. Через подобные мероприятия мы поддерживаем интерес к науке, раскрываем потенциал ребят и помогаем им сделать первые шаги в выборе будущей профессии», — подметила депутат Юлия Ишкова.