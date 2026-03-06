Мастер-класс и концерт для мам детей с ОВЗ прошли в Пушкино

В Доме культуры «Юбилейный» в Пушкино 5 марта состоялась встреча, приуроченная к Международному женскому дню. Гостями праздника стали семьи, воспитывающие детей с особенностями здоровья.

Мама особенного ребенка Наталья Говоркова провела для женщин творческий мастер-класс по фуд-флористике. Она научила создавать яркие букеты из маршмеллоу и сладостей, чтобы каждая смогла сделать подарок своими руками.

Член Общественной палаты Московской области, руководитель организации «Радость моя» Инна Орлова отметила, что мероприятие стало традиционным. Дети из организации всегда готовят выступление к празднику.

После мастер-класса начался концерт. В этом году пригласили жен и матерей бойцов СВО. Юные артисты из инклюзивного ансамбля и театра «Радость моя» показали спектакль и творческие номера для своих мам и бабушек. Председатель Ассоциации ветеранов СВО Леонид Соболев поздравил женщин с наступающим праздником.

Для многих мам такие встречи — возможность отдохнуть от повседневных забот, поделиться опытом и попробовать что-то новое.