Мастер-класс для женщин по борьбе со стрессом прошел в Воскресенске

Занятие организовали представительницы «Женского движения единой России» и Центр поддержки семьи, материнства и детства «Ласковое сердце». В мастер-классе приняли участие шесть жительниц Воскресенска.

В современном мире люди практически ежедневно сталкиваются с различными негативными факторами, вызывающими стрессовые состояния. Стресс — это защитная реакция организма человека, при котором все его системы находятся в физическом и психологическом напряжении. Нервная система людей, живущих в бешеном ритме, при отсутствии нормального режима питания, сна и отдыха, часто не справляется с этими нагрузками.

Мастер-класс был направлен на глубокое понимание природы стресса и освоение эффективных методов его преодоления. Участницы узнали, как применять при стрессе дыхательные практики и медитации, а также смогли попрактиковаться в этом под руководством тренера по йоге.

«Мы организовали интересную лекцию от нутрициолога, затронули тему здорового питания и важности качественного сна», — рассказала руководитель партийного проекта Анна Кольцова.

Такие мероприятия для женщин будут организовываться в Воскресенске и дальше.