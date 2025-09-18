Мастер-класс для участниц «Активного долголетия» прошел в Балашихе

В преддверии Дня образования городского округа Балашиха для участниц проекта «Активное долголетие» организовали увлекательную экскурсию по исторической усадьбе Горенки и провели художественный мастер-класс на ее территории. Мероприятие прошло при поддержке депутата Государственной думы Вячеслава Фомичева и Общественной палаты Балашихи.

Женщины, занимающиеся в художественной мастерской, под руководством наставника смогли раскрыть свой творческий потенциал и написать картины, вдохновленные красотой старинной усадьбы.

«Наши талантливые участницы „Активного долголетия“ создали работы, которые передают неповторимую атмосферу этого исторического места», — отметила руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, председатель Общественной палаты городского округа Елена Жарова.

Пленэры и мастер-классы регулярно проводятся для участников проекта. Художницы изображают значимые исторические объекты и пейзажи городского округа, тем самым способствуя сохранению культурного наследия и передаче его духа будущим поколениям.

Присоединиться к творческим и спортивным занятиям, а также экскурсиям и культурным программам проекта «Активное долголетие» могут все желающие. Для записи и дополнительной информации можно обратиться по телефонам: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.