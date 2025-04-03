Мастер-класс для студентов по ораторскому мастерству прошел в Щелкове

Мастер-класс по ораторскому мастерству, организованный местными молодогвардейцами, провели в Щелковском колледже. Ведущим мероприятия стал актер театра и кино Андрей Трубин, который поделился секретами профессионального мастерства с участниками.

Андрей Трубин рассказал студентам про основы ораторского искусства, начиная с преодоления страха перед аудиторией и заканчивая развитием уверенности в себе. Молодежь узнала, как грамотно выстраивать структуру выступления, используя невербальные приемы и вовлекая слушателей в свою речь.

Важной частью мастер-класса стало обсуждение техник удержания внимания публики и эффективного взаимодействия с залом. Студенты смогли попрактиковаться в применении новых знаний на практике, получая ценные советы от опытного наставника.

По словам организаторов, участие в таком мероприятии поможет молодым людям не только повысить самооценку, но и подготовиться к будущим вызовам, связанным с публичными выступлениями, будь то защита диплома, собеседования или любые другие жизненные ситуации, требующие уверенности и красноречия.