Мастер-класс для студентов по оказанию первой помощи прошел в Химках

В химкинском филиале «Ракетно-космическая техника» Московского авиационного института 11 декабря для студентов провели занятия по управлению дронами и оказанию первой помощи. Молодые инженеры впервые взялись за пульты управления беспилотными летательными аппаратами.

Ребята, под руководством экспертов, не только узнали теорию, но и самостоятельно пилотировали беспилотники. Специалисты подчеркнули: дроны радикально меняют тактику боевых действий, и эти умения пригодятся даже гражданским профессионалам.

Студенты участвовали в мастер-классе по экстремальной первой помощи. Они практиковались в остановке кровотечений, наложении шин и эвакуации пострадавших — навыки, которые помогут на производстве, в походах или при чрезвычайных ситуациях.

Гостем урока стал Сергей Вересняк — майор запаса Сухопутных войск, замдиректора спортивной школы Дом юных техников «Интеграл» имени академика Петра Дмитриевича Грушина. Выпускник Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации, он отслужил в вооруженных силах Российской Федерации более 20 лет и теперь передает боевой опыт студентам факультета.

«Ребятам нужно узнавать о героях, которые помогают, которые поддерживают нашу страну, которые являются настоящим примером для нынешней современной молодежи», — рассказала руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Химках Анна Лисак.

Такие занятия формируют не просто инженеров, а патриотов и готовых к вызовам граждан.