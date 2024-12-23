Мастер-класс для школьников «Тайны долголетия» провели в МОНИКИ

Как рассказали в Минздраве Московской области, ребята научились правильно общаться с пациентами, собирали информацию о жалобах и анамнезе, а также проводили инструментальные исследования в специально организованном кабинете терапевта.



«Такие мастер-классы не просто обучают, но и вдохновляют на дальнейшую учебу и профессиональный путь. Наши занятия становятся важной вехой на пути к мечте стать врачом, подготавливая будущих специалистов к вызовам и достижениям, которые их ждут в этой благородной и важной профессии», — рассказала преподаватель Медицинской школы, эндокринолог МОНИКИ имени Владимирского Наталья Шевцова.