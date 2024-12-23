Мастер-класс для школьников «Тайны долголетия» провели в МОНИКИ

Фото: МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

В Медицинской школе МОНИКИ имени Владимирского прошел мастер-класс для школьников «Тайны долголетия», посвященный профессии врача-терапевта. Участники познакомились с основами общей врачебной практики.

Как рассказали в Минздраве Московской области, ребята научились правильно общаться с пациентами, собирали информацию о жалобах и анамнезе, а также проводили инструментальные исследования в специально организованном кабинете терапевта.

«Такие мастер-классы не просто обучают, но и вдохновляют на дальнейшую учебу и профессиональный путь. Наши занятия становятся важной вехой на пути к мечте стать врачом, подготавливая будущих специалистов к вызовам и достижениям, которые их ждут в этой благородной и важной профессии», — рассказала преподаватель Медицинской школы, эндокринолог МОНИКИ имени Владимирского Наталья Шевцова.

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