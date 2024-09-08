Мастер-класс для школьников провели баскетболисты в Химках

В городском округе Химки состоялось открытое занятие для юных жителей, организованное баскетболистами местного клуба. Ребята получили уникальную возможность познакомиться с правилами игры и получить советы от главного тренера «Химок».

Мероприятие собрало как начинающих игроков, так и тех, кто уже имеет опыт в баскетболе. Команда профессиональных баскетболистов и тренеров клуба щедро поделилась своими знаниями, навыками и секретами мастерства. Это поможет юным спортсменам не только улучшить свою игру, но и развить важные физические качества: выносливость, координацию и силу.

Занятие прошло от разминки и основных упражнений до тактических игр на площадке. Важной частью встречи стало живое общение с игроками клуба, которые рассказали о своем пути в профессиональном спорте, поделились историями успеха и дали ценные советы по достижению целей.

Отметим, что баскетбольный клуб из Химок активно готовится к старту нового сезона Суперлиги. Команда приняла в свой состав 10 новых игроков и усердно тренируется перед первыми матчами.

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