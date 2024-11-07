Мастер-класс для школьников по управлению дронами провели в Ногинске

Мастер-класс «Собирай, взлетай и программируй» для школьников богородского округа прошел в центрах образования № 62 и «Богородский». Обучение провели преподаватели Государственного гуманитарно-технологического университета из Орехово-Зуево.

Мастер-классы для школьников пятых-девятых классов организовали в рамках проекта «Юные пилоты Подмосковья», на площадках Центра образования № 62 и «Богородский». Специально для проведения обучающих занятий в Ногинск приехали сотрудники Государственного гуманитарно-технологического университета из города Орехово-Зуево.

Этот проект, прежде всего, направлен на популяризацию инженерно-технического творчества и повышение интереса к конструированию, пилотированию и программированию беспилотных авиационных систем. В первой части обучающего курса ребята опробовали практический тренажер по управлению беспилотными авиационными системами за компьютерами. Во второй части мастер-класса каждый участник смог попробовать себя в роли оператора беспилотного летательного аппарата. Мероприятие вызвало неподдельный интерес у школьников округа.

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