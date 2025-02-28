Мастер-класс для школьников по управлению дронами прошел в Балашихе

В гимназии № 1 микрорайона Железнодорожный состоялось необычное мероприятие в рамках Балашихинской школьной лиги. При поддержке отделения Федерации компьютерного спорта для 35 участников был организован мастер-класс по управлению беспилотными летательными аппаратами.

Школьники не только прошли обучающее занятие, но и попробовали свои силы в дисциплине «дрон-баскетбол». Задача участников состояла в том, чтобы, управляя дроном, попасть в баскетбольное кольцо.

«Сначала ребята тренируются на симуляторах, затем переходят к полетам с реальными дронами. Управление несложное, главное — желание учиться и стремление к успеху», — отметил организатор мероприятия Дмитрий Густоваров.

Этот мастер-класс стал частью масштабного проекта Балашихинской школьной лиги, инициированного губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Лига направлена на вовлечение школьников в активные занятия спортом и творчеством. Помимо соревнований с дронами, проект включает баскетбол, волейбол, футбол, шахматы, КВН, танцы, медиа, математические бои и военно-патриотическую игру «Зарница 2.0».