Мастер-класс для школьников по оказанию первой помощи прошел в Воскресенске

Огнеборцы 314-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактическое мероприятие для воспитанников школы-интерната в поселке Хорлово городского округа Воскресенск. Встреча прошла в рамках месячника безопасности, ее также приурочили ко Дню гражданской обороны.

По словам заместителя начальника подразделения Павла Прохорова, ребятам рассказали об истории становления гражданской обороны, о целях и задачах службы. Школьникам напомнили о том, как вести себя при возникновении нештатных ситуаций. Так, спасатели рассказали детям о происшествиях, которые могут произойти на улице, на природе, дома, в общественных местах.

«Сотрудники противопожарно-спасательной службы напомнили школьникам способы оказания первой помощи пострадавшим, а также правила применения первичных средств пожаротушения. Кроме этого, специалисты дежурного караула рассказали ребятам о своей профессии, об оборудовании и аварийно-спасательном инструменте, который используют в своей работе», — рассказал Павел Прохоров.