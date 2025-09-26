Мастер-класс для школьников по оказанию первой помощи прошел в Серпухове

В Молодежном центрае «Патриот» волонтеры-медики из Серпуховского филиала «Московского областного медицинского колледжа» поделились ценными знаниями и практическими навыками, которые могут спасти жизнь. Студенты научили школьников проводить сердечно-легочную реанимацию, останавливать обильное кровотечение при помощи жгута, а также практиковали прием Геймлиха для помощи при удушье из-за инородного тела в дыхательных путях.
Умение оказать первую помощь в экстренных ситуациях– это бесценный навык, который может спасти человеческую жизнь.
Мероприятие организовано в рамках масштабного проекта «Первая помощь» молодежной организации «Движение Первых».
Активистам предстоит пройти муниципальный онлайн-этап конкурса по этой тематике, после чего лучшие команды будет соревноваться на региональном этапе в Щелкове.
